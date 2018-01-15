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Северная Корея обвинила США в попытках сорвать диалог Сеула и Пхеньяна

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Фото: Global Look Press/ZUMA/The Unification Ministry/AFLO
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Власти КНДР обвинили Вашингтон в попытках помешать диалогу между Северной и Южной Кореей. Об этом пишет газета «Нодон синмун», которая является центральным печатным органом Трудовой партии Кореи.

Издание предупреждает о намерении американского руководства разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы.

«США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ. Таким образом они наносят удар по атмосфере примирения», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Печатный орган правящей партии также предупредил, что у властей КНДР есть «различные возможности», которые они могут применить в отношении США «в нужное время».

9 января прошли переговоры между представителями Северной и Южной Кореи в приграничном пункте Пханмунджом. Стороны обсудили участие КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также условились восстановить контакты в военной сфере. 15 января президент США Дональд Трамп выразил надежду, что дальнейшие переговоры двух стран принесут положительные результаты.

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