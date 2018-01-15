Трамп надеется на успех межкорейских контактов

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты межкорейских контактов. Об этом он сообщил журналистам.

«Посмотрим, что произойдет. У них [Пхеньяна и Сеула] намечено несколько дополнительных встреч... Надеюсь, у них всё получится», — приводит ТАСС заявление американского лидера. Вместе с тем политик отметил, что «всякое может случиться».

9 января прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. На встрече стороны достигли договоренности об участии сборной Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, участники диалога условились восстановить контакты в военной сфере.

На следующий день Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином заявил, что готов к переговорам с КНДР «в подходящее время».