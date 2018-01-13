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Пхеньян предлагает Сеулу обсудить вопрос визита артистов из КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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КНДР предложила Сеулу провести переговоры о визите своих артистов в Южную Корею 15 января.

Информацию об этом распространило южнокорейское министерство по делам национального объединения в субботу, 13 января.

Накануне Сеул предложил представителям двух стран обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает «РИА Новости».

Встреча должна состояться в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

9 января прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей.

В частности, стороны договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам.

10 января портал iz.ru рассказал о надеждах МИД РФ на то, что позитивные тенденции в диалоге между Южной Кореей и КНДР получат развитие. Россия готова оказывать процессу содействие.

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