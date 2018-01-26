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СМИ рассказали об экспорте КНДР угля в Японию и Южную Корею через РФ

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Фото: РИА Новости/Роман Денисов
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Северная Корея осуществляла поставки угля в Южную Корею и Японию в нарушение санкции Организации Объединенных Наций (ООН) через порты Российской Федерации. Об этом в пятницу, 26 января, сообщают СМИ.

«Газета.ру» со ссылкой на Reuters отмечает, что Пхеньян поставил уголь через Находку и Холмск минимум трижды. Западное СМИ в своей публикации ссылается на источник в разведке западной Европы. Отмечается, что в органах безопасности США информацию об экспорте северокорейского угля через российские порты подтвердили.

В конце декабря сообщалось, что власти Южной Кореи задержали панамское судно из-за подозрений в транспортировке нефти в КНДР. Японская пресса писала, что китайские контрабандисты закупают морепродукты в КНДР в обход санкций

Кроме того, западные СМИ сообщили, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года якобы неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР.  В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме. 

Токио направил корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР.

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