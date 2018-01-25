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На символических часах Судного дня осталось две минуты до ядерной полуночи

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Фото: ТАСС/Olivier Douliery
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Стрелки часов Судного дня, которые отсчитывают время до глобальной ядерной катастрофы, переместились на 30 секунд вперед и теперь показывают 23:58. Об этом сообщил журнал The Bulletin of the Atomic Scientists.

«Часы показывают две минуты до ядерной полуночи», — объявила президент издания Рейчел Бронсон.

Так близко к ядерной катастрофе человечество не было со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

«В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов», — сказали представители редакции, отметив, что КНДР всё чаще проводит ракетные и ядерные испытания.

Также эксперты напомнили, что США собираются модернизировать свои ядерные силы и возобновить ранее остановленные ядерные программы.

Часы Судного дня впервые появились в 1947 году. Они были опубликованы на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists.

Дальше всего от полуночи они стояли в 1991 году. Тогда стрелки были отодвинуты на целых 17 минут от 0:00.

В последние годы стрелки переводят только вперед. В 2017 году часы показывали 23:57:30.

23 января портал iz.ru опубликовал опрос, согласно которому 52% американцев опасаются, что президент США Дональд Трамп способен нанести внезапный ядерный удар по какой-нибудь стране.

Ранее похожие опасения высказала группа бывших военных, которая направила в конгресс США письмо с просьбой «отобрать» у Трампа ядерную кнопку. По словам офицеров, американский лидер представляет собой угрозу США и всему миру. В качестве примера они привели сообщение Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

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