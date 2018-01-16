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СМИ стало известно о новых разработках ядерного оружия в США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Планы создания двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования, о которых сообщалось ранее в проекте новой ядерной доктрины США, вероятнее всего, будут утверждены администрацией американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщает The Wall Street Journal, несекретная версия документа была распространена в СМИ на прошлой неделе. Распоряжение о его подготовке Трамп отдал в январе 2017 года.

Издание добавляет, что эти ядерные боезаряды будут создаваться в качестве ответа США на растущие военные мощности России и Китая. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили улучшение ситуации на Корейском полуострове. 

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