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СМИ написали об угрожающей авианосцам США гиперзвуковой ракете «Циркон»

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Фото: ТАСС/Максим Воркунков
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Российские крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» оснастят современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», но основным новшеством станет гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», пишет немецкая газета Stern.

Автор статьи называет «Циркон» «убийцей авианосцев». Новейшая российская ракета способна достигать скорости, которая в шесть раз превышает скорость звука, а диапазон ее действия составит около 600 км.

В статье отмечается также, что ракетный корабельный комплекс «Циркон», разрабатываемый Россией, будет представлять реальную угрозу для американских авианосцев, пишет сайт «Комсомольской правды». Ракетный комплекс с «Цирконом» является новейшей разработкой российских конструкторов. Его созданием занимается «НПО машиностроения», известно из открытых источников.

Ракета способна будет разогнаться до 5–10 Махов и достигать целей на дальностях 300–500 км. При этом работы по проекту носят закрытый характер.

Испытания новой российской ракеты, в ходе которых она достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука, прошли в апреле прошлого года.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, новый гиперзвуковой ракетный корпус не обязательно должен быть корабельным. «Циркон» может располагаться и на земле, но пока говорить о том, где и в каких вариантах он будет базироваться, преждевременно. Напомнив, что на испытаниях в атмосфере ракета достигла скорости 7–8 скоростей звука, Мураховский подчеркнул, что на такое на сегодняшний день не способна ни одна ракета ни в одной стране.

«Соответственно, и средства противоракетной и противовоздушной обороны по целям, которые с такой скоростью летят, да еще и с переменой курса, работать не могут. Отсюда и делает вывод немецкое издание. По той простой причине, что сбивать и перехватывать такие ракеты на сегодняшний день нечем», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

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