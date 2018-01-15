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Слуцкий назвал истинную цель новой ядерной доктрины США

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Новая ядерная доктрина США направлена на защиту создаваемой в Европе инфраструктуры, которая позволяет нанести по России быстрый ракетный удар, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ведь ни для кого не секрет, что США сегодня комплексно создают инфраструктуру для быстрого глобального удара (Prompt Global Strike). Под предлогом отражения ракетного удара со стороны КНДР и Ирана в Польше и в Румынии создаются позиции якобы ПРО — с которых без серьезного переоборудования можно запустить наступательные крылатые ракеты по территории РФ», — написал Слуцкий в Facebook.

По его мнению, США продолжают идти по пути демонизации России, так как сначала создают инфраструктуру, которая способна нанести удар по РФ, а затем принимают доктрину, которая направлена на обеспечение безопасности этой инфраструктуры.

Слуцкий отметил также, что в новой ядерной доктрине США содержатся «ложные посылы и аргументы», на основе которых Вашингтон дозволяет себе ядерный ответ даже в случае неядерного нападения на сами Соединенные Штаты или их союзников.

Напомним, 14 января издание Huffington Post опубликовало несекретную часть американской доктрины, в которой Москве вменяется в вину несоблюдение условий ряда соглашений и уклонение от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

Комментируя утечку в СМИ данных новой ядерной доктрины, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что США приписывают России то, в чем обвиняют их самих.

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