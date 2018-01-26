В Кремле отвергли обвинения в покупке угля у КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Россия покупала уголь у КНДР, а затем перепродавала его Японии и Южной Корее. Об этом он сообщил он в пятницу, 26 января.

«Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международное законодательство», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что он не слышал никаких официальных обвинений в нарушении Россией санкций СБ ООН против Северной Кореи.

Таким образом Песков прокомментировал появившиеся сообщения о нарушении санкционного режима. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пхеньян осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию через российские порты в обход санкций Совбеза ООН. По информации Reuters, процесс не менее трех раз осуществлялся через Находку и Холмск. Посольство России в КНДР эту информацию опровергло.

В январе западные СМИ сообщали, что российские танкеры якобы осуществляли поставки КНДР нефтепродуктов в обход санкций. МИД РФ эти публикации опроверг. Обвинения подобного содержания звучали и в адрес Китая, также опровергнувшего эти данные.