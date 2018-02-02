США оценили КНДР как «неотложную и непредсказуемую» угрозу

КНДР представляет собой «неотложную и непредсказуемую угрозу» для США, их союзников и партнеров, констатирует американская ядерная доктрина.

«Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе», — поясняется в документе.

Последнее время Пхеньян проводит «испытания ракет межконтинентального радиуса действия, способных достичь территории США».

«Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать (подтвердить проверкой. — Ред.)», — подчеркивается в доктрине.

В своих выводах Вашингтон учел «существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия» Пхеньяна.

«Северокорейские официальные лица настаивают, что они не откажутся от ядерного оружия, и Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением», — цитирует документ «РИА Новости».

В документе указано, что с 2006 года Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, в том числе водородной бомбы. Кроме прямой угрозы применения этого оружия существует угроза передачи этих технологий или материалов другим странам, считают авторы доктрины.

Как писал iz.ru, в начале января президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях.