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Грузовое судно из КНДР дало сигнал SOS во Владивостоке

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы из Владивостока в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дал сигнал SOS в водах Владивостока.

Как рассказал «РИА Новости» директор компании-перевозчика Владимир Баранов, судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться.

«Уже полтора суток оно обесточено. Сегодня в 09:35 (02:35 мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находятся 30 человек экипажа», — сказал Баранов.

Капитан судна сутками ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Судно стоит в районе бухты Тихая города Владивостока.

По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу. К кораблю отправились пограничники, но пока они не могут к нему подойти из-за льда.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.

Утверждалось, что Пхеньян осуществлял поставки угля в Южную Корею и Японию. При этом процесс якобы не менее трех раз осуществлялся через Находку и Холмск.

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