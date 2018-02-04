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Глава МИД Германии заявил об опасности ядерной доктрины США для Европы

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Новая ядерная доктрина угрожает Европе и свидетельствует о перезапуске спирали гонки атомных вооружений, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу. Именно поэтому мы как раз сейчас должны содействовать новым инициативам по разоружению и в области контроля над вооружениями», — приводит ТАСС заявление главы МИД Германии.

Тем не менее, по его словам, угрозу представляет и ядерный арсенал России, так как «есть свидетельства», что Москва наращивает объемы этого оружия. Габриэль призвал вместе с европейскими партнерами найти ответы на ядерные вызовы современности, при этом ответы не должны состоять в наращивании ядерных арсеналов. Глава МИД ФРГ также призвал к соблюдению существующих соглашений в сфере ядерного оружия.

Напомним, в пятницу США обнародовали новую ядерную доктрину, в которой обозначили исходящую из России, Китая и КНДР ядерную угрозу. В документе указано, что Россия имеет возможность нанести ограниченный превентивный ядерный удар.

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