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Пекин назвал абсурдом заявление США о ядерном потенциале КНР

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Фото: Global Look Press/Gong Wenbao
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Пекин выступил против «абсурдных» предположений США, которые в ядерной доктрине заявили об угрозе китайского ядерного потенциала.

В заявлении министерства обороны Китая говорится, что предположения США о планах развития КНР носят абсурдный характер. В доктрине «преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого».

Подчеркивается, что «Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики», согласно которому Пекин ни при каких условиях не применит ядерное оружие первым.

Новая ядерная доктрина США была обнародована 2 февраля. В документе высказываются опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России.

Также доктрина относит к числу потенциальных угроз Иран и КНДР, но Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации.

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