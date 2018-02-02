Пентагон заявил о снижении мощности боеголовок на подводных лодках

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности сдерживания угрозы.

«В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования», — сказал Шанахан во время брифинга для журналистов.

При этом он подчеркнул, что «никакие из рекомендаций не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения ядерного арсенала».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар.