Вашингтон заранее ознакомил Москву с новой ядерной доктриной

США проинформировали Москву о содержании новой ядерной доктрины страны до ее обнародования.

«Мы проинформировали Россию о ядерной доктрине», — сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Анита Фридт.

По ее словам, США и Россия ведут интенсивный диалог. В частности, Вашингтон и Москва «находятся в процессе» согласования сроков нового раунда переговоров по стратегической стабильности, сообщает ТАСС.

Как сообщал iz.ru, 2 февраля была обнародована новая ядерная доктрина США. Документ, в частности, зафиксировал опасения Вашингтона по поводу превентивного ядерного удара со стороны России. Доктрина относит к числу угроз Иран и КНДР, но Вашингтон обещает прибегнуть к собственным ядерным арсеналам только в критической ситуации и только с защитными целями.