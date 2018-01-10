Госдеп рекомендует американцам «пересмотреть» поездки в РФ

Сайт с интерактивной картой для путешественников презентовал Госдепартамент США. На портале размещена интерактивная карта, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности для поездок американцев. Россия наряду с Нигером включена в третью группу государств, визиты в которые «стоит пересмотреть», об этом сообщает «РИА Новости».

Всего на карте четыре группы. В первую, самую благополучную с точки зрения посещений гражданами США попали страны Восточной и Северной Европы и почти все бывшие республики Советского Союза. Во второй группе — государства, где американцам стоит соблюдать повышенную осторожность. Третья категория — страны, поездки в которые американцам «необходимо пересмотреть», в ней и находится Россия. «Соседями» РФ в группе названы, в частности, Нигер, Чад, Турция и Пакистан, передает телеканал «Звезда».

Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, КНДР находятся в четвертой группе, туда гражданам США ездить вообще не рекомендовано.

Ранее сообщалось, что Демпартия США обнаружила российское влияние в 19 странах Европы.