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США применят ядерное оружие только для защиты себя и союзников

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Фото: Global Look Press/Louie Palu
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США применят ядерное оружие только в чрезвычайных ситуациях, в том числе для защиты союзников, говорится в национальной ядерной доктрине.

«Если сдерживание не удается, США будут нацелены на прекращение любого конфликта для минимизации уровня разрушений, насколько это возможно», — отмечается в документе.

В доктрине также указывается, что угрозой для США и международной безопасности и стабильности остается ядерный терроризм.

«США продолжат работать с союзниками для подрыва распространения сетей и перехвата передачи ядерных материалов и связанных с этим технологий», — говорится в доктрине.

В то же время предусматривается снижение мощности некоторых существующих боеголовок на подводных лодках. Но при этом США планируют размещать по всему миру так называемую авиацию «двойного назначения», способную нести как обычное, так и ядерное оружие, включая самолеты F35.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар.

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