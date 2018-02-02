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США в ядерной доктрине заявили о растущей угрозе со стороны Ирана

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Фото: Global Look Press/Hossein Fatemi
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Иран сегодня увеличивает влияние в регионе и напрямую угрожает безопасности союзников Вашингтона, Тегеран продолжает разработку химического и биологического оружия, говорится в опубликованной в пятницу ядерной доктрине США.

«Иран рассматривает влияние США на Ближнем Востоке как главную угрозу цели Ирана укрепить себя в качестве доминирующей региональной силы. Иран намерен увеличивать свое влияние над соседними странами и противодействовать влиянию США. Эта цель напрямую угрожает союзникам и партнерам США», — приводит «РИА Новости» выдержки из ядерной доктрины.

В документе отмечается, что Тегеран и дальше будет идти по пути разработки химического и биологического оружия, а также по пути развития не только крылатых ракет, но и кибероружия. Инвестиции в химическое и биологическое оружие со стороны Ирана, по мнению Вашингтона, будут только расти.

В доктрине сказано, что хоть Иран сегодня и ограничен рамками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), многие его положения истекут к 2031 году. При этом Тегеран сохранит технологические возможности для разработки ядерного оружия.

В доктрине также отмечено, что с момента публикации прошлой ядерной доктрины в 2010 году США еще не сталкивались с такими объемными ядерными угрозами, как сейчас.

В новой ядерной доктрине США также сказано, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар. Доктрина предусматривает «непомерно высокое» возмездие для России в случае развития такого сценария.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил ранее, что планирует обратиться к конгрессу с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 год до $716 млн.

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