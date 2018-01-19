США в военной стратегии причислили Россию к своим конкурентам

В опубликованной Вашингтоном военной стратегии Россия названа одним из конкурентов США. В список также попали Китай, КНДР и Иран.

В документе говорится, что межгосударственное стратегическое соперничество «теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США».

«Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности», — приводит «РИА Новости» слова из документа.

Как отмечает агентство, Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве во внутренние дела сопредельных государств.