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США в военной стратегии причислили Россию к своим конкурентам

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs
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В опубликованной Вашингтоном военной стратегии Россия названа одним из конкурентов США. В список также попали Китай, КНДР и Иран. 

В документе говорится, что межгосударственное стратегическое соперничество «теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США». 

«Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности», — приводит «РИА Новости» слова из документа. 

Как отмечает агентство, Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве во внутренние дела сопредельных государств.

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