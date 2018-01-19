Танкер с российским газом для США развернулся в Атлантике

Танкер, который должен был доставить в США партию сжиженного газа, добытого в России, развернулся в Атлантическом океане. Компания Engie SA не комментирует инцидент.

Судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и направилось в терминал Everett, располагающейся около Бостона. На полпути танкер развернулся и направился в испанский порт Альхесирас, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты отмечают, что владелец груза может направить его в другое место, если контракт не обязывает компанию поставить его в определенный порт. В компании отказались от комментариев.

США были вынуждены закупить газ с «Ямала СПГ» из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны. Скачок цен был обусловлен неблагоприятными погодными условиями.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения за полярным кругом. Это совместное предприятие ПАО «Новатэк», концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и фонда Шелкового пути.

Планируется последовательное строительство трех линий по сжижению газа производственной мощностью в 5,5 млн т в год каждая. 8 декабря в церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ» принял участие президент России Владимир Путин.