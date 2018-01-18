Украинский «Нафтогаз» положительно оценил повышение цен на газ
Повышение цен на газ для населения является позитивным шагом, так как «в пользу государства» будет поступать большая прибыль. Такое мнение выразил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
По мнению Коболева, решение о возложении специальных обязанностей на «Нафтогаз» по поставкам газа по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.
«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — приводит слова главы компании агентство «Укринформ».
Коболев считает, что подобные вопросы не должны решаться в политической плоскости, в таком случае это станет выгодно и самим украинским властям. «Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства», — добавил он.
Ранее портал iz.ru писал, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки российского газа в I квартале 2018 года при условии соблюдения решений Стокгольмского арбитражного суда.