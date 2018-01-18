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Украинский «Нафтогаз» положительно оценил повышение цен на газ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Повышение цен на газ для населения является позитивным шагом, так как «в пользу государства» будет поступать большая прибыль. Такое мнение выразил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По мнению Коболева, решение о возложении специальных обязанностей на «Нафтогаз» по поставкам газа по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.

«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — приводит слова главы компании агентство «Укринформ».

Коболев считает, что подобные вопросы не должны решаться в политической плоскости, в таком случае это станет выгодно и самим украинским властям. «Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства», — добавил он.

Ранее портал iz.ru писал, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки российского газа в I квартале 2018 года при условии соблюдения решений Стокгольмского арбитражного суда. 

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