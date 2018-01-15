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«Газпром» не будет обжаловать решение суда по спору с «Нафтогазом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского суда по спору с украинской компанией «Нафтогаз». Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

По словам Медведева, решение суда уже вступило в силу и обжаловать его смысла нет.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем обжаловать?» — цитирует заместителя председателя правления «Газпрома» ТАСС.

Полное удовлетворение судом требований «Газпрома» привело бы, по мнению Медведева, к банкротству не только «Нафтогаза», а всей Украины.

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку на Украину российского газа. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, снизив годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров. Условие take or pay («бери или плати») было оставлено для 80% объема газа.

«Газпром» судится с «Нафтогазом» из-за контрактов на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через страну с 2009 года в Стокгольмском арбитражном суде с лета 2014 года.

На Украине вердикт суда по этому делу восприняли как победу «Нафтогаза», однако по основным положениям решение суда вынесено в пользу российской компании, передает телеканал «Звезда».

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