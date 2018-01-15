Польская нефтегазовая компания PGNiG в очередной раз жалуется на невиданное коварство «Газпрома» — он запрещает виртуальный реверс российского газа на Украину. С одной стороны, ничего нового. А с другой — это заявление подводит яркий итог пятилетней истории украинского реверса. Истории, которая демонстрирует очевидное: пока Украина импортирует газ, он может быть только российским.

Пять лет назад для Украины реверс был не столько реальным способом заместить российские объемы и сэкономить деньги, сколько средством продемонстрировать нам свою решительность отморозить назло бабушке уши. Или, как это называют украинские политики, достичь энергетической независимости.

Кстати, сейчас уже благополучно забыто, но к 2020 году Украина планировала стать энергонезависимой державой, на 100% самостоятельно обеспечивающей себя голубым топливом. То есть еще более независимой, чем обычно. Потенциальный объем производства сланцевого газа должен был достичь 20 млрд куб. м в год. И всё это великолепие — по $150 за 1 тыс. куб. м.

Радость первых успехов реверсных поставок омрачили цены. В I квартале 2013 года реверсный газ обходился Украине по $380 за 1 тыс. куб. м (из России его приходилось покупать по $406). Но во втором полугодии разница стала резко снижаться (в октябре Украина покупала газ в Европе по $408,8, а в РФ — по $412,8), и наконец «европейский» газ стал дороже. В ноябре Украине пришлось выложить за реверсное голубое топливо по $414,3 за 1 тыс. куб. м, а за то же самое топливо, но от прямого поставщика — 394,9.

После этого тема реверсных поставок ушла в тень. Тем более что неплательщице Украине предложили посильную цену — $268,5 за 1 тыс. куб. м. Цена была фантастически выгодной — примерно на $100–150 ниже среднеевропейской. Для ее сохранения нужно было выполнить лишь одно условие — платить вовремя. Но руководители Украины решили, что не барское это дело.

После этого Украину перевели на предоплату. Жить в таких стесненных условиях независимая страна не могла, и с октября 2015 года она стала покупать газ только на западных рубежах. В ЕС.

Ни для кого не было секретом, что газ, который поступает на Украину из Евросоюза, — российский. При этом руководство Украины усиленно делало вид, что ни о чем таком не подозревает. Более того, оно сообщало гражданам, что «европейское» голубое топливо обходится куда дешевле российского газа. Когда же пришло время рассказать о конкретных цифрах, то выяснилось очевидное: российский газ, полученный от европейских посредников, обходится дороже. Временами — на $40–50. Тогда в массы был вброшен тезис «переплата за газ — это плата за независимость».

В этом контексте нынешнее заявление польской PGNiG о виртуальном реверсе интересно по двум причинам. Первая — признание очевидного. Польша практически открыто признала российское происхождение газа, который она поставляет на Украину. Вторая — масштабы поставок. Сообщается, что в прошлом году поляки поставили украинцам 700 млн куб. м российского газа. Чрезвычайно мало. Но важны не сами масштабы, а тот факт, что уже на этом, более чем небольшом уровне Польша признает отсутствие технической возможности нарастить объемы. Без виртуального реверса. Или же придется строить новые газопроводы, а на это ни у Польши, ни у Украины нет денег.

А «Газпром» против виртуального реверса. И поставщика можно понять. Пока газ не дошел до точки сдачи на территории Евросоюза, он считается собственностью «Газпрома». Украина выступает в данном случае поставщиком услуг по перекачке голубого топлива до своих западных границ. Услуга эта платная. При виртуальном реверсе Украина делает вид, что прокачала газ, а Польша — что получила и прокачала обратно. Физически же голубое топливо не покидает территории Украины. Транзит оплачен, но газ не прокачивается. Фактически деньги за транзит в таком случае могут считаться украденными.

В остальном же сложившееся положение вполне устраивает Россию. Конечно, критики попрекают нашу страну за то, что с октября 2015 года она потеряла значительный рынок сбыта газа на Украине. Президент этой страны даже успел несколько раз сказать «последнее прощай» России и не меньшее количество раз поприветствовать обретенную энергетическую независимость. Но, во-первых, потребление газа на Украине стремительно снижается вот уже десять лет. В прошлом году оно составило порядка 28 млрд куб. м. Это примерно на 15 млрд куб. м меньше, чем в 2013 году, и на 31–32 млрд меньше, чем в 2008-м. Собственная добыча сохраняется на уровне 18 млрд куб. м. Перспектив у этого рынка нет. Во-вторых, поставляя свой газ на Украину через европейских посредников, Россия избавляется от угроз неплатежей. К примеру, те $2 млрд, которые «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» по решению Стокгольмского арбитража, — это счет за газ, поставленный по I квартал 2014 года. Европейцы платят аккуратно и в срок. А их финансовые отношения с Украиной — это их головная боль.

Плохо в сложившейся ситуации только одно. Судя по динамике, в скором времени Украина действительно сможет прожить и без российского, и без европейского газа. За счет вымирания потребителей. Но пока импортный газ ей всё же нужен, взять его она может только в России. Пусть и через вторые руки.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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