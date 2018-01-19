США выразили готовность сотрудничать с РФ по передаче власти в Сирии

Вашингтон готов сотрудничать с Россией по процессу политической передачи власти в Сирии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы готовы оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией, чтобы осуществить плавную передачу власти в Сирии», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, представитель Госдепа подчеркнул, что США по-прежнему не видят политического будущего в Сирии для ее действующего президента Башара Асада, но считают, что процесс передачи власти потребует времени.

Как писал портал iz.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее назвал уход Асада со своего поста условием для установления долгосрочного мира на территории Сирии.

Он также призвал Россию усилить давление на сирийское правительство и отметил, что Асад считает РФ гарантом своей безопасности.