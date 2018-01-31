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Госдеп призвал «евротройку» разработать поправки к соглашению с Ираном

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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«Европейская тройка» совместно с США должна до мая выработать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил замгоссекретаря США Стивен Голдстейн.

«Мы создали рабочие группы для того, чтобы попытаться разработать поправки, которые бы сделали это соглашение более сильным. И у нас есть временные рамки, поскольку это должно быть сделано до мая, так что предстоит много работы», — приводит «РИА Новости» слова Голдстейна.

Он отметил, что на прошлой неделе прошла встреча рабочей группы. Он при этом не ответил, ожидается ли вскоре новая встреча.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о планах президента страны Дональда Трампа либо полностью выйти из СВПД, либо внести в него поправки.

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