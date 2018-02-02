США опасаются ограниченного ядерного удара от России

Соединенные Штаты считают, что Россия может нанести превентивный ограниченный ядерный удар. Об этом говорится в опубликованной ядерной доктрине США.

В документе также отмечается, что Вашингтон видит в модернизации Москвой своего ядерного потенциала стремление «стать сверхдержавой» и вернуться к гонке вооружений, происходившей во время холодной войны.

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — приводит «РИА Новости» слова из документа.

Агентство отмечает, что в доктрине также говорится о готовности США обеспечить «неприемлемо высокую цену» для России в случае агрессии с ее стороны.

«Россия должна понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы», — подчеркивается в доктрине.