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США призвали Венесуэлу провести «свободные и справедливые выборы»

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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США призывает Венесуэлу провести в стране «свободные и справедливые выборы». Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон после встречи с главами МИД Мексики и Канады Луисом Видегараем и Христей Фриланд.

«Мы призываем правительство Мадуро вернуться к свободным, справедливым демократическим выборам», — приводит ТАСС слова Тиллерсона.

Американский дипломат добавил, что Вашингтон будет взаимодействовать с членами группы Лимы, чтобы помочь гражданам Венесуэлы.

Как писал портал iz.ru, накануне Рекс Тиллерсон заявил, что в ближайшее время в Венесуэле произойдут перемены. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на «мирную смену режима». При этом Тиллерсон отметил, что США не выступают за отстранение от власти действующего президента Николаса Мадуро.

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