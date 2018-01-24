СМИ узнали о приостановке работы крупнейшего НПЗ Венесуэлы

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу.

Об этом изданию Universal сообщил глава профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес.

По его словам, 22 января прекратила работать установка каталитического крекинга, также были остановлены две установки для дистилляции.

В свою очередь, депутат Национальной ассамблеи Луис Стефанелли написал в Twitter, что на заводе Amuay впервые более чем за 60 лет его работы были погашены все факельные установки, передает «РИА Новости».

В конце декабря на НПЗ Amuay произошел пожар. Сотрудники предприятия были эвакуированы, никто не пострадал.