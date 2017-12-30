Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле локализован

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле локализован. Об этом сообщает портал Universal.

Напомним, огонь вспыхнул на НПЗ Amuay 29 декабря. Сотрудники завода были эвакуированы, пострадавших нет.

Официального комментария со стороны венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA пока нет.

Ранее 26 декабря произошел взрыв на венесуэльском НПЗ Cardon. В результате происшествия пострадали три человека, один получил серьезные ожоги. 29 декабря президент страны Николас Мадуро обвинил «внутреннюю мафию в PDVSA в саботировании работы заводов», передает «РИА Новости».