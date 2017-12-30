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Полицейскую машину взорвали в Швеции

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Фото: Global Look Press/ZUMA/HILLERGREN ANDREAS
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В шведском Мальме у здания полиции произошел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальме, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб», — сказано в сообщении полиции.

Инцидент произошел в 19:25 по местному времени (21:25 мск). Позже сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции намерено провести в 2018 году временную амнистию за нелегальное хранение взрывчатых веществ.

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