Полицейскую машину взорвали в Швеции

В шведском Мальме у здания полиции произошел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальме, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб», — сказано в сообщении полиции.

Инцидент произошел в 19:25 по местному времени (21:25 мск). Позже сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву. В результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции намерено провести в 2018 году временную амнистию за нелегальное хранение взрывчатых веществ.