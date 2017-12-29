Десятки человек ранены при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

Граната взорвалась в ночном клубе в Колумбии, пострадало более 30 человек, сообщают власти города Каукасия. Инцидент произошел в департаменте Антиокия, взрыв прогремел в диско-клубе, сообщает «РИА Новости».

В радиоэфире мэр города Оскар Анибаль Суарес отметил, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии, все пострадавшие госпитализированы. Сразу после взрыва правоохранители задержали мужчину и женщину. Их подозревают в подрыве гранаты, они доставлены в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции проведет в 2018 году временную амнистию за нелегальное хранение взрывчатых веществ.