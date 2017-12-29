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Власти Кипра осудили теракт в Петербурге

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Фото: Global Look Press/spb_today/vk.com
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Власти Республики Кипр осуждают террористический акт в петербургском супермаркете, который произошел вечером в среду, 27 декабря. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

«Мы твердо убеждены, что никакая атака на гражданских лиц не может оставаться безнаказанной. Это обязанность международного сообщества сотрудничать против этой общей угрозы, чтобы все виновные в таких преступлениях могли быть привлечены к ответственности. Терроризм в любом его проявлении не будет допущен», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сочувствие пострадавшим при теракте и их семьям, а также солидарность с народом и правительством Российской Федерации.

Напомним, 27 декабря в супермаркете сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал происшествие терактом. 

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