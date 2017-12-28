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Камеры хранения демонтируют в магазинах Санкт-Петербурга

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Камеры хранения временно демонтированы во всех магазинах «Перекресток» в Санкт-Петербурге для проведения проверки.

Власти города обсудят с представителями службы охраны X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть, комплекс мер безопасности после взрыва в магазине, произошедшего накануне, передает ТАСС. В магазинах сети усилят меры безопасности, компания уберет камеры хранения, а охранникам выдадут ручные металлоискатели. При этом покупателям позволят проходить в торговый зал с сумками, но их будут опечатывать.

Ячейки для хранения вещей также убирают из магазинов других торговых сетей Петербурга. Службы безопасности двух крупнейших торговых центров Ленинградской области — «Мега-Парнас» «Мега-Дыбенко» — тоже усилят меры предосторожности.

Усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Петербурге и области компания «Лента». Камеры хранения закрыты. Ритейлер «Дикси» перейдет на усиленный режим охраны магазинов и прилегающей к ним территории до 9 января 2018 года.

Напомним, при детонации самодельного взрывного устройства с поражающими элементами в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек, в больницах на настоящий момент остаются шестеро. Бомба сработала на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Гигант-Холл» возле камер хранения магазина, передает BFM.RU.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц опасным способом».

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