Взрыв произошел на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Cardon в Венесуэле произошел взрыв. По предварительным данным, три человека ранены.

Инцидент произошел 26 декабря, но пресса узнала о нем только сейчас, сообщает портал Noticias Venezuela.

Известно, что один из пострадавших получил серьезные ожоги второй и третьей степени.

В октябре в провинции Измир на западе Турции прогремел взрыв на НПЗ. В результате инцидента погибли четыре человека.