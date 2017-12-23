Венесуэла столкнулась с дефицитом топлива

Государственная топливная компания Венесуэлы PDVSA сообщила, что несколько штатов страны столкнулись с дефицитом топлива.

🇻🇪🛢1/4 PDVSA informa que debido a las medidas de bloqueo internacional contra Venezuela, se ha retrasado el despacho de combustible en parte del país. Rechazamos estas acciones que impiden el normal desarrollo del suministro y despacho de combustible al mercado interno pic.twitter.com/rJMcq1CCba — PDVSA (@PDVSA) 20 декабря 2017 г.

Как сообщает «Газета.ру», сбой поставок горючего произошел в штатах Тачира, Баринас и Сулия. По информации PDVSA, причиной этого стала международная блокада Венесуэлы.

«Мы не приемлем эти действия, препятствующие нормальным поставкам топлива на внутренний рынок», — подчеркивает компания.

Ранее портал iz.ru сообщал, что венесуэльская полиция сообщила о ликвидации наркокартеля «Малекон», который возглавлял житель этой латиноамериканской страны.