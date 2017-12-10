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S&P признало дефолтной экономику Венесуэлы

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Фото: Global Look Press
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) признало дефолтной экономику Венесуэлы.

Организация снизила кредитный рейтинг Боливарианской Республики СС по ряду облигаций до дефолтного уровня D, сообщается на сайте S&P.

Свое решение аналитики объяснили тем, что Венесуэла не смогла перевести в 30-дневный период $183 млн обязательного платежа по купонам облигаций до 2023 и 2028 годов.

В ноябре агентство Standard & Poors объявляло о снижении позиций Боливарианской Республики до «выборочного дефолта» из-за того, что Каракас не выплатил $200 млн по глобальным облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

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