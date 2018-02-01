Тиллерсон сообщил о грядущих изменениях в Венесуэле

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Венесуэле в ближайшее время произойдут перемены, и выразил надежду, что они будут мирными. С таким заявлением он выступил в Техасском университете в городе Остине.

«Мы хотим, чтобы это были мирные перемены. Мирный переход, мирная смена режима всегда лучше, чем альтернативный вариант — насильственная смена [власти]», — приводит ТАСС слова Тиллерсона.

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон не выступает за отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские власти надеются на то, что Каракас «вернется к соблюдению конституции».

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

С апреля 2017 года Венесуэлу в течение нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками Мадуро. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.