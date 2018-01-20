Более полумиллиона человек бежали из Венесуэлы в Колумбию

Более 550 тыс. человек бежали из Венесуэлы в Колумбию. В 2017 году поток мигрантов из-за экономических проблем в Венесуэле вырос на 62%.

Как сообщает РИА «Новости», такие данные приходятся на 31 декабря прошлого года. Тысячи венесуэльцев покинули родину для того, чтобы приобрести в соседней стране товары первой жизненной необходимости.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

С апреля 2017 года Венесуэлу в течение нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками Мадуро. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.