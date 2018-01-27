Никарагуа приостановила экспорт в Венесуэлу из-за санкций США

Власти Никарагуа прекратили экспорт в Венесуэлу из-за риска попасть под санкции США. Об этом сообщил глава Ассоциации производителей и экспортеров центральноамериканской страны Марио Арана.

«До октября прошлого были торговые транзакции, однако в конце этого месяца ситуация изменилась. Сейчас экспорт парализован, в этом году намерения продавать товары в Венесуэлу нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Председатель ассоциации отметил, что Никарагуа сможет возобновить поставки, когда будут разработаны меры, которые позволят уменьшить риск применения американских санкций. Манагуа поставляет Боливарианской Республике мясо, молочную продукцию, фасоль, кукурузу, а также кофе, ром и табак.

Ранее портал iz.ru писал, что более 550 тыс. граждан Венесуэлы сбежали в Колумбию из-за кризиса в стране.