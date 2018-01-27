Прямой эфир

Никарагуа приостановила экспорт в Венесуэлу из-за санкций США

0
Фото: Global Look Prees/Egon Bömsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Никарагуа прекратили экспорт в Венесуэлу из-за риска попасть под санкции США. Об этом сообщил глава Ассоциации производителей и экспортеров центральноамериканской страны Марио Арана.

«До октября прошлого были торговые транзакции, однако в конце этого месяца ситуация изменилась. Сейчас экспорт парализован, в этом году намерения продавать товары в Венесуэлу нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Председатель ассоциации отметил, что Никарагуа сможет возобновить поставки, когда будут разработаны меры, которые позволят уменьшить риск применения американских санкций. Манагуа поставляет Боливарианской Республике мясо, молочную продукцию, фасоль, кукурузу, а также кофе, ром и табак.

Ранее портал iz.ru писал, что более 550 тыс. граждан Венесуэлы сбежали в Колумбию из-за кризиса в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Колумбии отозвал посла страны в Венесуэле
Испания отреагирует на объявление посла в Венесуэле персоной нон грата

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017