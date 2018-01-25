Испания отреагирует на объявление посла в Венесуэле персоной нон грата

Власти Испании предпримут «пропорциональные меры» в ответ на решение руководства Венесуэлы объявить испанского посла в Каракасе персоной нон грата.

«Сожалеем об объявлении посла персоной нон грата и предпримем пропорциональные меры по принципу взаимности», — написал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в Twitter.

По данным газеты Mundо, Дастис подготовит несколько вариантов ответных мер.

Правительство Венесуэлы 25 января объявило посла Испании Хeсуса Сильву Фернандеса персоной нон грата в связи с «агрессией» и «вмешательством во внутренние дела», пишет ТАСС.

23 января президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано и перевел его в другую страну.