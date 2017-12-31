Прямой эфир

Палестина отзывает своего посла в США для консультаций

0
Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестина объявил об отзыве своего посла в США для консультаций. Это произошло через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, пишет BBC.

Президент автономии Махмуд Аббас заявил, что не примет любое из предложений США по урегулированию ситуации после заявления Трампа.

Ранее из сектора Газа по территории Израиля было выпущено три ракеты, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости». Израильским военным удалось сбить две из них, третья попала в здание.

Белый дом объявил о решении признать Иерусалим столицей еврейского государства 6 октября. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Палестине назвали провокациями решения США по Иерусалиму
Почти 670 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017