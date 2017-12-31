Палестина отзывает своего посла в США для консультаций

Палестина объявил об отзыве своего посла в США для консультаций. Это произошло через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, пишет BBC.

Президент автономии Махмуд Аббас заявил, что не примет любое из предложений США по урегулированию ситуации после заявления Трампа.

Ранее из сектора Газа по территории Израиля было выпущено три ракеты, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости». Израильским военным удалось сбить две из них, третья попала в здание.

Белый дом объявил о решении признать Иерусалим столицей еврейского государства 6 октября. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива.