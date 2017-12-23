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Почти 670 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Два человека погибли в результате столкновений с израильской армией в пятницу на палестинской территории. По меньшей мере 689 палестинцев получили ранения, сообщает палестинский Красный Полумесяц.

«Сегодня погибли два палестинца, еще 689 получили ранения», — приводит «РИА Новости» слова представительницы организации Эраб аль-Фукаха. Она уточнила, что 65 человек были ранены боевыми пулями, 111 резиновыми, 442 человека пострадали от слезоточивого газа, еще 71 человек получил другие травмы. Ранения троих пострадавших оцениваются медиками как тяжелые.

Волнения по призыву палестинского движения ФАТХ были приурочены к визиту в Израиль вице-президента США Майкла Пенса. По мнению активистов ФАТХ, США, недавно признавшие Иерусалим столицей Израиля, стали «основным партнером оккупантов, угнетающих палестинский народ, и изолировали себя от международного сообщества».

Как писал портал iz.ru, российская сторона выразила готовность стать посредником в переговорах между представителями Израиля и Палестины. 

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