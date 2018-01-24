Прямой эфир

Президент Колумбии отозвал посла страны в Венесуэле

0
Фото: REUTERS/Colombian Presidency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано и перевел его в другую страну. Лосано назначен послом в Коста-Рике.

Об этом рассказала глава МИДа страны Мария Анхела Ольгин, сообщает «РИА Новости». Сообщается, что в связи со сложными отношениями между государствами, колумбийские власти пока не хотят назначать нового посла страны в Каракас. Колумбию в Венесуэле представляет поверенный в делах Херман Кастаньеда.

Ранее стало известно, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нескольких человек убили на границе Колумбии и Венесуэлы
10 человек погибли при крушении военного вертолета в Колумбии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017