Президент Колумбии отозвал посла страны в Венесуэле

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла в Венесуэле Рикардо Лосано и перевел его в другую страну. Лосано назначен послом в Коста-Рике.

Об этом рассказала глава МИДа страны Мария Анхела Ольгин, сообщает «РИА Новости». Сообщается, что в связи со сложными отношениями между государствами, колумбийские власти пока не хотят назначать нового посла страны в Каракас. Колумбию в Венесуэле представляет поверенный в делах Херман Кастаньеда.

Ранее стало известно, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.