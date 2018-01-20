Нескольких человек убили на границе Колумбии и Венесуэлы

Несколько человек были убиты на границе Колумбии и Венесуэлы. В связи со случившимся колумбийские власти начали расследование.

Тела четырех погибших со следами ножевых ранений, пыток и издевательств были найдены в приграничном муниципалитете Вилья-дель-Росарио. До этого в этом же районе нашли еще троих погибших, передает «РИА Новости».

Колумбийские полицейские полагают, что убийство могло произойти на фоне противостояний криминальных группировок, контролирующих пограничную контрабанду и нелегальный переход границы.