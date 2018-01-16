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Власти Венесуэлы предотвратили теракт у иностранного посольства

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Власти Венесуэлы нейтрализовали вооруженную группу во главе с мятежным офицером Оскаром Пересом, которая собиралась взорвать заминированный автомобиль у иностранного посольства.

Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

По его словам, члены группы, которым было обещано укрытие в Колумбии, сами в этом признались.

15 января правоохранительные органы обезвредили банду Переса. Часть ее членов была уничтожена, еще несколько человек были задержаны.

Во время спецоперации погибли двое полицейских, пятеро получили ранения.

Информации о судьбе мятежного офицера не поступало.

В июне 2017 года Оскар Перес устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета. Позднее он взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда.

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