Мятежный полицейский из Венесуэлы ожидает переговоров с властями

Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший здания ряда ведомств в Каракасе, окружен правоохранителями в Венесуэле. В данный момент он ведет переговоры, чтобы сдаться.

Перес записал видеообращение и разместил его в Instagram.

Публикация от Oscar Perez (@equilibriogv) Янв 15, 2018 at 2:46 PST

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда. Таким образом они заявили о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. «Мы ведем переговоры здесь, на шоссе в Хункито и хотим обсудить условия. Я записываю это воззвание для храброго народа Венесуэлы», — заявил Перес. Вместе с ним окружены другие участники мятежа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начнется 18 января в Доминиканской Республике, сообщил МИД страны.