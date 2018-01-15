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Мятежный полицейский из Венесуэлы ожидает переговоров с властями

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Фото: Global Look Press/Russian Archive
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 Мятежный полицейский Оскар Перес, угнавший вертолет и обстрелявший здания ряда ведомств в Каракасе, окружен правоохранителями в Венесуэле. В данный момент он  ведет переговоры, чтобы сдаться. 

Перес записал видеообращение и разместил его в Instagram.

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда. Таким образом они заявили о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро.  «Мы ведем переговоры здесь, на шоссе в Хункито и хотим обсудить условия. Я записываю это воззвание для храброго народа Венесуэлы», — заявил Перес. Вместе с ним окружены другие участники мятежа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начнется 18 января в Доминиканской Республике, сообщил МИД страны.

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