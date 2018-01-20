Более полумиллиона венесуэльцев сбежали в Колумбию

Колумбийские миграционные власти сообщили, что более 550 тыс. венесуэльцев укрылись в соседней Колумбии от проблем на родине.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора миграционной службы Колумбии Кристиана Крюгера Сарименто, тысячи колумбийцев вернулись в Колумбию из-за ситуации в Венесуэле. Кроме того, венесуэльцы видят в Колумбии альтернативу, чтобы направиться в другие страны для жительства или покупки товаров первой необходимости».

«Миграционный поток венесуэльцев в прошлом году вырос на 110%, причем как на выезд, так и на въезд», — прокомментировал Сарименто миграционную ситуацию.

Ранее портал iz.ru сообщал о кризисе в Венесуэле и массовом бегстве жителей в соседние государства. Несколько человек были убиты на границе Колумбии и Венесуэлы. В связи со случившимся колумбийские власти начали расследование.