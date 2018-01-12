Нелегалы из Венесуэлы заполонили улицы колумбийского города

Нелегальные мигранты заполонили колумбийский город Кукута, — столицу граничащего с Венесуэлой департамента Норте-де-Сантандер. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Речь идет о как минимум 1,2 тыс. венесуэльцев, живущих на улицах. Так, на одной из площадок для баскетбола, получившей неофициальное название «Отель Каракас», уже более месяца пребывают несколько сотен нелегалов, и их число продолжает расти.

Наплыв переселенцев серьезно испытывает терпение местных. В связи с этим МИД страны решил обратиться за помощью в ООН, чтобы решить, как поступить с теми, кто живет и спит в парках, на перронах и спортивных площадках. Задачу планируется решить менее чем за 15 дней.

По данным колумбийского Управления по вопросам миграции, с января по конец октября 2017 года число венесуэльцев в стране достигло 470 тыс. человек.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом продовольственных товаров и лекарств.

Для преодоления кризиса президент страны Николас Мадуро объявил о выпуске 100 млн единиц криптовалюты «петро», который будет обеспечен баррелем венесуэльской нефти.

Однако, парламент Венесуэлы запретил выпуск «петро», объяснив это тем, что никакая криптовалюта не поможет решить проблемы страны.