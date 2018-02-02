Пентагон признал отсутствие доказательств применения зарина в Сирии

У Вашингтона до сих пор нет доказательств применения в Сирии химического оружия на основе зарина, однако США работают над тем, чтобы их получить, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона сделал соответствующее заявление в ходе беседы с журналистами в своем ведомстве. Мэттис отметил, что Вашингтон в настоящее время ищет доказательства применения зарина, сообщает RT.

Министр обороны заявил также, что, по данным Вашингтона, армия Сирии якобы применяла химоружие на основе хлора.

Как ранее сообщал Вашингтон, в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года правительственными силами Сирии якобы был применен зарин. В России убеждены, что доклад о применении армией САР зарина основан на сомнительных фактах.

Тем не менее в апреле 2017 года по личному приказу президента США Дональда Трампа Вашингтон нанес удар крылатыми ракетами «Томагавк» по базе ВВС Сирии «Шайрат». Этот удар был нанесен якобы из-за наличия на базе химического оружия, в применении которого Сирию продолжают обвинять в Вашингтоне.

Сирия неоднократно отвергала обвинения в применении химоружия и указывала, что все запасы зарина были уничтожены под наблюдением ОЗХО в 2014 году. Российская сторона обращала внимание мировой общественности на то, что боевики могут совершать провокации с применением химоружия для того, чтобы обвинить Дамаск.