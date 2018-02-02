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США заподозрили Сирию в производстве нового химоружия

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Фото: REUTERS/REUTERS/Osman Orsal
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Американские власти полагают, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом может разрабатывать новое химическое оружие, и Вашингтон готов предпринять меры для предотвращения его распространения за пределы ближневосточной республики.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали высокопоставленные американские чиновники.

Вашингтон предполагает, что сирийские власти занимаются разработкой химоружия и средств доставки химикатов. Более того, силы, лояльные Дамаску, продолжают использовать химоружие в небольших количествах.

«Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химоружия», — заявил один из собеседников агентства.

Как писал портал iz.ru, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение химоружия сирийской армией. Каких-либо доказательств причастности Дамаска к нападению американский дипломат не привел.

Москва отвергла обвинения Вашингтона, отметив, что американские власти идут по пути «заматывания» расследования инцидентов в Сирии.

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